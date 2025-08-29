Alan Patrick volta a treinar e reforça o Inter contra o Fortaleza

Alan Patrick treinou normalmente nesta sexta-feira (29). Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

O Inter tem um retorno importante para o jogo contra o Fortaleza, no domingo (31), às 20h30min, no Beira-Rio. Alan Patrick voltou aos trabalhos e treinou normalmente nesta sexta-feira (29).

A reportagem de Zero Hora apurou que o jogador não havia trabalhado na semana ainda em função de uma virose. Recuperado dos sintomas, o camisa 10 pôde voltar a treinar com bola no gramado.

A principal dúvida da equipe é Bruno Tabata, que segue com dores musculares. Caso não possa atuar, o meia deve dar lugar a Carbonero.

Outras alternativas seriam Bruno Henrique, Gustavo Prado ou Valencia. No caso do volante, Alan Rodriguez atuaria mais adiantado. Prado manteria uma característica de meia aberto pela direita, enquanto a entrada do equatoriano mudaria o esquema da equipe.

Leia Mais As opções de Roger para substituir Bruno Tabata contra o Fortaleza

Thiago Maia, recuperado de um desconforto no músculo adutor da coxa, é reforço. O volante havia sido desfalque diante do Cruzeiro, em Belo Horizonte. Borré, que foi expulso no Mineirão, é desfalque.

Roger terá um último treino para definir a escalação neste sábado (30). Um provável time do Inter tem Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho, Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodriguez; BCarbonero, Alan Patrick, Wesley; Ricardo Mathias.