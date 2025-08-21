Alan Patrick lamenta a eliminação do Inter para o Flamengo: "Precisamos de mais para competir nesse nível"

Partida no Beira-Rio terminou em 2 a 0 para os cariocas. Renan Mattos / Agencia RBS

Os 43 mil colorados presentes no Beira-Rio na noite desta quarta-feira (20) tentaram, mas não conseguiram empurrar o Inter para a virada contra o Flamengo nas oitavas de final da Libertadores. Depois da derrota por 1 a 0 no jogo de ida, o cariocas fizeram mais dois em Porto Alegre e selaram a classificação.

O Inter não esteve perto de mudar o resultado da partida, que esteve em 1 a 0 até os minutos finais, quando o Flamengo ampliou. Arrascaeta e Pedro marcaram.

Na saída de campo, Alan Patrick admitiu, abalado, que "faltou algo" para o Inter impor seu jogo em casa. O capitão colorado disse que a torcida tem o direito de ficar frustrada com o resultado ruim.

Temos que rever algumas coisas porque precisamos mais para competir nesse nível ALAN PATRICK Capitão colorado sobre a eliminação do Inter

— Num confronto contra uma equipe de qualidade como a do Flamengo, acho que faltou da nossa parte. E agora é ter a cabeça no lugar. É claro que a gente fica frustrado junto com o nosso torcedor — lamentou o camisa 10, e conseguiu:

— É difícil encontrar palavras, assim, na eliminação dentro de casa. Mas temos que rever algumas coisas porque precisamos mais para competir nesse nível.

Leia Mais Confira quanto o Inter deixou de ganhar com a eliminação da Libertadores

Agora, o Inter disputa apenas o Brasileirão. O Colorado entra em campo novamente no sábado (23), às 18h30min, contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte.