Alan Patrick desfalca Inter contra o São Paulo; veja a lista de relacionados

Alan Patrick está fora do jogo por causa de uma virose. Renan Mattos / Agencia RBS

O Inter não contará com Alan Patrick e Bruno Henrique no jogo contra o São Paulo, mas pode ter duas estreias na partida, revelou a lista de relacionados publicada pelo clube neste domingo (3). O confronto, válido pela 18ª rodada do Brasileirão, será realizado às 20h30min, no Beira-Rio.

O camisa 10 apresentou um quadro de virose. Já Bruno Henrique está fora após sofrer uma pancada na perna esquerda diante do Fluminense.

Por outro lado, o técnico Roger Machado pode utilizar pela primeira vez dois reforços. Richard, que já tinha ficado no banco diante dos cariocas, pode ser titular e Alan Rodriguez está relacionado pela primeira vez.

Volante Alan Rodriguez pode estrear contra o São Paulo. Ricardo Duarte / Internacional

Vitão não está relacionado em função de punição do STJD. O zagueiro também será ausência diante do Bragantino, dia 9.

A escalação ainda deve ter preservações, como Braian Aguirre e Carbonero. Um provável time tem Rochet; Alan Benítez (Braian Aguirre), Clayton Sampaio, Victor Gabriel, Bernabei; Richard (Ronaldo, Luis Otavio), Thiago Maia; Wesley, Bruno Tabata, Vitinho (Carbonero); Borré.

Confira a lista de relacionados do Inter