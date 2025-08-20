Inter

Desde 2019
Notícia

Adversário do Inter: veja o surpreendente retrospecto do Flamengo em recentes decisões por pênaltis

Última vez que o time carioca levou a melhor na marca da cal foi em 2022, na final da Copa do Brasil contra o Corinthians

Zero Hora

