Adversário do Inter: veja o surpreendente retrospecto do Flamengo em recentes decisões por pênaltis

No início deste mês, Flamengo foi eliminado pelo Atlético-MG nos pênaltis. Gilvan de Souza / Flamengo

Em caso de vitória por um gol de diferença sobre o Flamengo na quarta (20), o Inter decidirá vaga nas oitavas da Libertadores nos pênaltis. Se assim for, o Colorado pode se apegar em um ponto a seu favor: o Rubro Negro tem mais derrotas do que vitórias em decisões desta forma desde 2019.

Nas últimas seis temporadas, o time carioca disputou 10 partidas que foram para a marca da cal, vencendo apenas quatro e sendo eliminado em seis. A mais recente foi contra o Atlético-MG, pelas oitavas da Copa do Brasil, no início deste mês.

Antes disso, a última havia sido em 2023, quando perdeu a Recopa Sul-Americana para o Independiente del Valle. A melhor lembrança flamenguista é de 2022, quando conquistou a Copa do Brasil nos pênaltis contra o Corinthians.

O recente retrospecto do Flamengo em pênaltis

2019

Vasco 1 (1x3) 1 Flamengo - Carioca (Taça Rio - Final)

- Carioca (Taça Rio - Final) Flamengo 1 (1x3) 1 Athletico-PR - Quartas de final da Copa do Brasil

- Quartas de final da Copa do Brasil Flamengo 2 (4x2) 0 Emelec - Oitavas de final da Libertadores

2020

Fluminense 1 (3x2) 1 Flamengo - Carioca (Taça Rio - Final)

1 (3x2) 1 Flamengo - Carioca (Taça Rio - Final) Flamengo 1 (3x5) 1 Racing - Oitavas de final da Libertadores

2021

Flamengo 2 (6x5) 2 Palmeiras - Supercopa do Brasil

2022

Atlético - MG 2 (8x7) 2 Flamengo - Supercopa do Brasil

- 2 (8x7) 2 Flamengo - Supercopa do Brasil Flamengo 6 x 5 Corinthians – Final da Copa do Brasil

2023

Flamengo 1 (4x5) 0 Independiente del Valle – Recopa Sul-Americana

2025