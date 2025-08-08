Inter

Má fase
Notícia

Adversário do Inter, Bragantino perdeu os últimos seis jogos que disputou

Massa Bruta não vence desde o dia 13 de julho, quando derrotou o Corinthians, em Itaquera, por 2 a 1

Geison Lisboa

Direto de Bragança Paulista

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS