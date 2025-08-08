Adversário do Inter, Bragantino perdeu os últimos seis jogos que disputou

Eduardo Sasha é um dos principais nomes do Bragantino. Ari Ferreira / Bragantino, Divulgação

Adversário do Inter neste sábado (9), o Bragantino já viveu dias melhores na atual temporada. O time de Bragança Paulista não vence desde 13 de julho, seja pela Copa do Brasil ou pelo Brasileirão, quando bateu o Corinthians, em Itaquera, por 2 a 1.

A equipe comandada por Fernando Seabra chegou a liderar o Brasileirão nas primeiras rodadas, mas a sequência recente de resultados negativos fez o clube do interior paulista cair para a sexta colocação, com 27 pontos. O time vem de seis derrotas consecutivas, entre Copa do Brasil e Série A.

A última derrota aconteceu justamente no palco da partida deste sábado (9). Atuando no Estádio Cícero de Souza Marques, o Massa Bruta foi derrotado pelo Botafogo por 1 a 0, resultado que decretou a eliminação nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Apesar do momento ruim, Fernando Seabra não corre risco de demissão em caso de novo tropeço. O treinador está à frente da equipe desde 2024.