A projeção de público para Fluminense x Inter no Maracanã 

Contra o Grêmio, público foi de 17 mil pessoas. Marina Garcia / Fluminense

Nesta quarta-feira (6), às 21h30min, no Maracanã, Fluminense e Inter decidem quem avança às quartas da Copa do Brasil. O Tricolor carioca tem a vantagem do empate após ter vencido no Beira-Rio por 2 a 1. Os colorados têm direito a 2 mil lugares no estádio.

Segundo parcial da última segunda-feira (4), mais de 19 mil pessoas tinham adquirido ingressos para o confronto. O número já é superior ao público do final de semana na vitória por 1 a 0 contra o Grêmio, quando cerca de 17 mil estiveram nas arquibancadas.

A estimativa agora é que o público total chegue na casa de 40 mil pessoas. A média, na temporada, do Fluminense, no Maracanã, é inferior a 30 mil.