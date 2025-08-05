A projeção de público para Fluminense x Inter no Maracanã 

Nesta quarta-feira (6), às 21h30min, no Maracanã, Fluminense e Inter decidem quem avança às quartas da Copa do Brasil. O Tricolor carioca tem a vantagem do empate após ter vencido no Beira-Rio por 2 a 1. Os colorados têm direito a 2 mil lugares no estádio.
Segundo parcial da última segunda-feira (4), mais de 19 mil pessoas tinham adquirido ingressos para o confronto. O número já é superior ao público do final de semana na vitória por 1 a 0 contra o Grêmio, quando cerca de 17 mil estiveram nas arquibancadas.
A estimativa agora é que o público total chegue na casa de 40 mil pessoas. A média, na temporada, do Fluminense, no Maracanã, é inferior a 30 mil.
A direção colorada garante que ainda há ingressos disponíveis à venda. O custo é de R$220. As vendas seguem até o final do primeiro tempo do confronto.