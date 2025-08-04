A análise do pênalti marcado para o Inter contra o São Paulo

Jogadores do Inter cercam o árbitro Alex Stefano antes de ele conferir o pênalti no VAR. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Bruno Tabata marcou um gol de pênalti para o Inter aos 42 minutos do segundo tempo no Beira-Rio, neste domingo (3), após o árbitro Alex Gomes Stefano assinalar pênalti em Carbonero. Foi o único gol do Inter na partida, em que a equipe colorada saiu derrotada pelo São Paulo.

De acordo com o comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha Diori Vasconcelos, o pênalti foi bem marcado. Quando Carbonero dominou a bola, Pablo Maia deu um carrinho e, embora tenha diminuído a velocidade do golpe, atingiu o pé de apoio do atacante colombiano.

O árbitro foi ao VAR conferir o lance e anotou a penalidade.

Momento em que Alex Stefano confere o lance no VAR. Duda Fortes / Agencia RBS

Confira a análise de Diori Vasconcelos:

No início do segundo tempo, um gol de Borré não foi validado pela arbitragem, que anotou falta do atacante colombiano no zagueiro Sabino antes do lance.