A análise do pênalti marcado para o Inter contra o São Paulo

Bruno Tabata marcou um gol de pênalti para o Inter aos 42 minutos do segundo tempo no Beira-Rio, neste domingo (3), após o árbitro Alex Gomes Stefano assinalar pênalti em Carbonero. Foi o único gol do Inter na partida, em que a equipe colorada saiu derrotada pelo São Paulo.
De acordo com o comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha Diori Vasconcelos, o pênalti foi bem marcado. Quando Carbonero dominou a bola, Pablo Maia deu um carrinho e, embora tenha diminuído a velocidade do golpe, atingiu o pé de apoio do atacante colombiano.
O árbitro foi ao VAR conferir o lance e anotou a penalidade.
Confira a análise de Diori Vasconcelos:
No início do segundo tempo, um gol de Borré não foi validado pela arbitragem, que anotou falta do atacante colombiano no zagueiro Sabino antes do lance.
- No momento do cruzamento, o atacante fez uma carga nas costas do adversário e deslocou o zagueiro. Depois, Mercado cabeceou a bola no adversário e ela sobrou na área. Porém, o árbitro já tinha apitado a infração antes da finalização. Nada valia e o VAR não poderia interferir. A decisão do juiz foi acertada - afirmou Diori.