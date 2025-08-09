A análise do pênalti marcado a favor do Inter na partida contra o Bragantino

O Inter marcou o seu segundo gol na partida contra o Bragantino em cobrança de pênalti de Alan Patrick, aos 33 minutos do primeiro tempo. O lance foi assinalado após auxílio do VAR, em jogo neste sábado (9), pelo Brasileirão.
No campo, o árbitro Felipe Fernandes de Lima não viu infração após o zagueiro Gustavo Marques colocar a mão na bola. Após o VAR Caio Max Augusto Vieira chamá-lo para rever o lance, a penalidade máxima foi assinalada.
Para o comentarista de arbitragem do Grupo RBS Saimon Bianchini, a infração foi clara e acrescenta que Fernandes deveria ter visto o pênalti em campo.
— O jogador levanta o braço esquerdo acima do ombro, da cabeça. Movimento antinatural. Acerta em cheio a bola com a sua mão. O juiz tinha de ter dado no campo — analisou.