A análise da arbitragem na derrota do Inter para o Flamengo

Jogo de volta será na próxima quarta-feira (20), no Beira-Rio. Mauro PIMENTEL / AFP

O confronto entre Inter e Flamengo pela ida das oitavas de final da Libertadores, no Maracanã, terminou com vitória carioca por 1 a 0.

O comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha Diori Vasconcelos elogiou a condução do jogo pelo árbitro. Ele destacou o baixo número de faltas marcadas em comparação à média do futebol brasileiro:

— Foi um jogo de 21 faltas, padrão de futebol europeu, de Premier League. Na média, 21 faltas é muito abaixo do nível do Campeonato Brasileiro. E aí o jogo ficou acelerado, o jogo andou e a arbitragem foi impecável no jogo — e completou:

— Jogo limpo, jogo na bola, jogo jogado, arbitragem deixando o jogo seguir. Teve dois cartões amarelos já no segundo tempo, para o Varela e para o Gustavo Prado, dois lances pontuais, um pouco mais acima do tom.

No domingo (17), Inter e Flamengo se encontram novamente, pela 20ª rodada do Brasileirão. A volta das oitavas de final da Libertadores será na próxima quarta-feira (20), às 21h30min, no Beira-Rio.