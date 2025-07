Zagueiro do Inter projeta confronto contra Neymar: "É um cara diferenciado"

Victor Gabriel em disputa com Pedro Raul.

O Inter já começa a projetar o próximo confronto no Brasileirão . Após a vitória por 1 a 0 sobre o Ceará no Beira-Rio, neste domingo (20), o Colorado se prepara para enfrentar o Santos de Neymar , na quarta-feira (23), às 21h30min, na Vila Belmiro.

Após a partida, o zagueiro Victor Gabriel comentou a expectativa de enfrentar o camisa 10 santista . O duelo marca o primeiro encontro do defensor com o astro brasileiro.

Colorado embalado

Com o resultado sobre o Ceará, o time de Roger Machado alcançou a 12ª colocação , com 17 pontos.

A equipe colorada volta a campo na próxima quarta-feira (23), às 21h30min, na Vila Belmiro, pela 16ª rodada do Brasileirão.

