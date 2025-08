Volante ou meia aberto, como Alan Rodríguez pode ser utilizado no Inter

Alan Rodríguez enfrentou o Fluminense na Libertadores de 2023. MAURO PIMENTEL / AFP

O Inter anunciou oficialmente nesta quarta-feira (30) Alan Rodríguez como novo reforço. O meio-campista de 25 anos chega do Argentinos Juniors e assinou contrato até dezembro de 2029. O Desenho Tático de Zero Hora projeta como o jogador pode ser utilizado pelo técnico Roger Machado.

Formado no Defensor Sporting-URU, Alan Rodríguez se destacou pela versatilidade desde o começo da carreira. Ele iniciou sua trajetória na equipe jogando como segundo volante em uma dupla, mas depois foi usado como um meia interior em um tripé tanto pela esquerda como pela direita. No último semestre atuou aberto pela direita no Argentinos Juniors, no que Roger Machado define como "meia-ponta".

Mapa de calor da última temporada de Alan Rodríguez:

Em 2025, Alan Rodríguez atuou preferencialmente aberto pela direita em um 4-2-3-1. Sofascore / Reprodução

Como pode jogar no Inter

Dentro da atual forma de jogar de Roger Machado, a posição preferencial para Alan Rodríguez é como o segundo volante, onde Bruno Henrique é um titular bastante contestável no momento. Assim, ele seria o companheiro de Thiago Maia tendo a liberdade de chegar ao ataque. Foi como um volante de chegada ao Argentinos Jrs., sob o comando de Gabriel Milito.

Mapa de calor de Alan Rodríguez na temporada 2023

Com Milito, Alan Rodríguez atuou como um volante de chegada ao ataque. Sofascore / Reprodução

Por conta da versatilidade, Alan Rodríguez pode ser utilizado por Roger Machado pelos lados. O treinador colorado já atuou com três volantes no primeiro semestre fazendo com que um deles se posicionasse aberto na fase defensiva para o time marcar com duas linhas de quatro. Alan Rodríguez pode ser esse volante que fecha um dos lados, preferencialmente, o direito.

Marcado onde Alan Rodríguez pode jogar no Inter. Tacticalboard / Reprodução

Por características, Alan Rodríguez tem a mobilidade como um ponto forte e sempre recebeu elogios pela boa leitura tática, por isso se adapta a jogar em diferentes posições. Dentro, ele tem um bom arremate com o pé esquerdo.

A principal dúvida em sua chegada ao Inter está na adaptação ao calendário brasileiro, mais exigente que o argentino, e também a um nível de cobrança maior em um gigante do futebol brasileiro. Apesar de tradicional, o Argentinos Jrs. não é um clube grande no futebol argentino e tem um nível de cobrança menor.

Alan Rodríguez em 2025

17 jogos

2 gols

3 assistências