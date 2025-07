Vitória treina em CT da base do Grêmio antes de enfrentar o Inter

Treinador se apresentou diretamente em Porto Alegre para comandar o primeiro e único treino antes de enfrentar o Inter. Victor Ferreira / Vitória

A equipe do Vitória encerrou a preparação para encarar o Inter em solo gaúcho. Nesta sexta-feira (11), o elenco realizou o último treino no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, sede da base do Grêmio. Foi a primeira e única atividade sob o comando do recém-chegado Fábio Carille antes da partida deste sábado, às 16h30min, no Estádio Beira-Rio.

O clube de Salvador chega para o duelo em meio à crise técnica. Nesta semana, após a eliminação na Copa do Nordeste, optou pela troca de comando.

Thiago Carpini não suportou a pressão após a derrota para Confiança-SE, por 1 a 0, pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Com isso, Fábio Carille foi contratado para o cargo.

A atividade desta manhã foi a primeira sob o comando de Carille. O treinador era esperado em Salvador ainda nesta quinta-feira (10), mas teve um imprevisto e não conseguiu viajar. Com isso, se apresentou diretamente em Porto Alegre.

Novidades para o duelo contra o Inter

Na delegação, 23 atletas foram relacionados. Entre os nomes, estão os três reforços contratados recentemente: goleiro Thiago Couto, ex-Sport, o meio-campista português Rúben Rodrigues, que estava no Oxford United, além do atacante uruguaio Renzo López, que esteve recentemente no Al-Fayha, da Arábia Saudita.

O técnico Fábio Carille ainda voltará a contar com atletas que foram ausências contra o Confiança: o volante Ronald, com contrato renovado por mais dois anos, e o atacante Fabrício, recuperado de um desconforto. Por outro lado, Neris e Jamerson estão entregues ao departamento médico e não ficam à disposição.

Uma provável formação tem: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Lucas Halter, Zé Marcos e Maykon Jesus; Ricardo Ryller (Baralhas), Ronald Lopes e Matheuzinho; Erick, Osvaldo (Lucas Braga) e Renato Kayzer.

No Brasileirão, o Vitória é o primeiro clube fora da zona de rebaixamento, com os mesmos 11 pontos do Inter, mas com saldo de gols superior.