Vitória demite técnico Thiago Carpini antes de visitar o Inter

Clube baiano busca sucessor de Carpini já para sábado. Victor Ferreira / Vitória/Divulgação

Adversário do Inter na retomada do Brasileirão, o Vitória demitiu o técnico Thiago Carpini no início da tarde desta quarta-feira (9). A equipe visitará o Beira-Rio no próximo sábado (12).

A motivação para o anúncio foi a derrota de 1 a 0 para o Confiança-SE, na noite de terça-feira (8), que causou a eliminação nas quartas de final da Copa do Nordeste dentro do Barradão.

— É inadmissível, com a grandeza do clube, acontecer o que aconteceu ontem (terça). Então, só nos resta pedir desculpas e trabalhar para a gente virar esta chave no Campeonato Brasileiro — explicou o presidente Fábio Mota em entrevista coletiva.

Carpini estava no clube desde maio do ano passado, quando comandou uma campanha de recuperação no Brasileirão, que culminou com a classificação para a Copa Sul-Americana.

Nesta temporada, entretanto, o time perdeu o campeonato estadual para o rival Bahia, foi eliminado na segunda fase da Copa do Brasil pelo Náutico e na fase de grupos da Copa Sul-Americana.

— Se não fosse o Carpini, a gente nem estava falando de Campeonato Brasileiro neste ano. Estávamos na Série B e não tínhamos participado da Sul-Americana. Mas a vida é feita de ciclos, futebol é assim e Carpini não é mais treinador do Vitória. Tivemos uma conversa com o treinador e resolvemos mudar o comando tático do clube — afirmou o presidente.

Após comunicar a saída do treinador, o dirigente revelou que o auxiliar Márcio Goiano comandará os treinamentos da equipe de forma interina. Porém, a ideia é acertar com um substituto o quanto antes, podendo contar com ele em Porto Alegre.

— Temos um jogo no sábado e precisamos ter um treinador. Minha vontade como presidente é ter um treinador sentado já no sábado para treinar o Vitória — disse ele, sem descartar a chegada de um estrangeiro.

No Brasileirão, o Vitória é o primeiro clube fora da zona de rebaixamento, com os mesmos 11 pontos do Inter, mas com saldo de gols superior.