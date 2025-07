Victor Gabriel celebra saída do Inter do Z-4 do Brasileirão: "Sabíamos que teríamos que voltar focados"

Zagueiro atuou os 90 minutos no Beira-Rio. André Ávila / Agencia RBS

No retorno do Inter aos gramados após a parada do Mundial de Clubes, o técnico Roger Machado optou por escalar Victor Gabriel na vaga de Bernabei na lateral esquerda.

Após o 1 a 0 contra o Vitória no Beira-Rio, o zagueiro falou sobre a improvisação no confronto deste sábado e comemorou a saída do Colorado do Z-4 do campeonato de pontos corridos.

— Sempre estou preparado para atuar em qualquer posição. Me senti bem, já tinha jogado. Fico muito feliz de sair com os três pontos — disse o jogador, antes de completar:

— Era uma situação muito incômoda (estar no Z-4). Foi um mês que sabíamos que teríamos que voltar focados. Mais importante era sair logo. Importante é sempre ganhar.

Com o resultado, o Inter chegou aos 14 pontos e ultrapassou o próprio Vitória, o São Paulo, que perdeu para o Flamengo, e o Santos, que teve a partida contra o Palmeiras adiada. Não há possibilidade de a equipe gaúcha figurar no Z-4 nesta rodada.

O Colorado volta a campo no próximo final de semana, no domingo (20), contra o Ceará, mais uma vez em casa.

