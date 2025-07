Vice de futebol do Inter é absolvido em julgamento do STJD

José Olavo Bisol foi denunciado por declarações durante a disputa do Gauchão. Geison Lisboa / Agência RBS

O Tribunal Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) absolveu, nesta quinta-feira (10), o vice de futebol do Inter, José Olavo Bisol, da plena aplicada pelo TJD-RS ainda em relação aos incidentes durante o Gauchão deste ano. O clube havia ingressado com pedido de recurso contra a decisão no âmbito estadual. Também denunciado, o diretor esportivo D'Alessandro ainda terá um novo julgamento.

Bisol havia sido denunciado no artigo 243-F do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de "ofender alguém em sua honra, por fato relacionado diretamente ao desporto". A pena prevista era de multa de R$ 100 a R$ 100 mil e suspensão pelo prazo de 15 a 90 dias. No âmbito estadual, Bisol havia sido apenas advertido, e agora recebeu a absolvição total.

No caso de D'Alessandro, ainda haverá um novo julgamento a ser marcado pelo STJD, já que houve um pedido de vista por parte de um dos auditores para analisar mais detalhadamente o caso. No julgamento do tribunal estadual, o diretor esportivo pegou 15 dias de suspensão.

Os dirigentes foram denunciados por declarações durante a disputa do Gauchão. Eles reclamaram da postura da Federação Gaúcha de Futebol e também alegaram que o Inter foi prejudicado pela arbitragem na competição.