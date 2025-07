Veja quanto o Inter pode ganhar em premiação nos próximos mata-matas

Desde o início da temporada, o Inter embolsou R$ 34.994.104 em prêmios . Este valor pode ser aumentado em quase R$ 14 milhões nas próximas semanas com duelos decisivos contra Fluminense e Flamengo.

Em 30 de julho e 7 de agosto o time de Roger Machado irá encarar a equipe de Renato Portaluppi pelas oitavas de final da Copa do Brasil . Caso leve a melhor na série, o Colorado irá embolsar outros R$ 4.740.750 .

Pela Libertadores , onde encara o Flamengo , o prêmio para o time que avançar para as quartas de final é de US$ 1,7 milhão ( cerca de R$ 9,2 milhões na cotação atual).

Caso caia nas duas competições, o clube não arrecadará nada. Restará para incrementar as receitas a premiação do Brasileirão, que dependerá da posição final do Inter na competição.