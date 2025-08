Vegetti reclama de arbitragem em partida contra o Inter: "Foi um roubo"

Léo Jardim foi expulso aos 38 minutos do segundo tempo. Renan Mattos / Agencia RBS

A arbitragem voltou a ser assunto em mais uma rodada do Brasileirão. No jogo entre Inter e Vasco, que terminou com empate no Beira-Rio, o árbitro Flavio Rodrigues de Souza deu o segundo cartão amarelo e expulsou o goleiro Léo Jardim nos minutos finais do jogo.

A leitura do juiz paulista é que o camisa 1 da equipe carioca fez cera para tentar segurar o resultado de momento (1 a 0). A decisão de Rodrigues, no entanto, foi fortemente criticada por Vegetti, atacante vascaíno.

— Acontece com todos os goleiros em todo o mundo. O que ele (árbitro) fez hoje, a gente foi roubado. A expulsão decidiu o jogo, uma loucura. Eu quero que vocês falem, porque senão fala a gente e saímos prejudicados. Trabalhamos para c*... Inacreditável o que aconteceu, inacreditável. Gostaria que vocês falassem, uma loucura. Foi um roubo, c*... A gente está cansado disso. Contra o Grêmio, pênalti em São Januário e não marca. Agora, expulsa o goleiro, inacreditável. Queria que vocês falassem, o que aconteceu hoje... Não tenho palavras para explicar — disse o capitão do Vasco.