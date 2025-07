Três pontos, alívio, dúvidas e retornos: o que fica de Inter 1x0 Vitória no Beira-Rio

Tabata (E) foi o herói da noite. Renan Mattos / Agencia RBS

Se o que importava era apenas conquistar três pontos, eles estão lá. O Inter está livre do Z-4 após 13 rodadas, se aproxima do meio da tabela do Brasileirão, e tem chance de subir mais. Mas a amostragem da equipe diante do Vitória, na retomada do futebol após um mês de pausa para o Mundial de Clubes, ficou longe do ideal. O resultado veio, 1 a 0 no Beira-Rio para 21 mil pessoas. Mas só ficou isso mesmo.

E nem é apenas opinião de analistas, torcedores ouvidos na transmissão ou que se manifestaram em redes sociais ou canais de interatividade. O time ficou aquém do esperado também para Roger Machado, que justificou:

— Todos esperávamos uma atuação melhor. Não posso considerar esse período, 30 dias tira o ritmo de todos. Se vocês lembrarem, foi assim no Gauchão também, e terminamos bem. Vamos recuperar ritmo e as atuações vão melhorar. Nossa urgência era voltar a vencer no Brasileirão, e isso foi cumprido. Tem coisas que só os jogos vão nos dar.

Herói da noite, Bruno Tabata comemorou sua participação decisiva:

— Poder ajudar com um gol é importante. Passamos um mês com muito incômodo naquela posição. Agora temos uma semana para trabalhar e buscar mais três pontos.

Nessa semana de trabalho, Roger pediu à direção que marque um jogo-treino. Segundo ele, é uma forma de acelerar essa retomada do ritmo.

Outros pontos poderão ser revistos. O principal é o retorno de Bernabei, mais um dos que Roger espera recuperar. O lateral-esquerdo ainda não estava à disposição. Sem ele, o técnico optou por escalar Victor Gabriel pelo lado, no primeiro tempo. No intervalo, colocou Alan Benítez e deslocou Aguirre para a esquerda. Tudo isso tendo um jogador original da posição no banco. Ramon viu tudo da casamata.

— Victor Gabriel ainda é um lateral, está há seis meses na zaga. Aguirre já foi lateral-esquerdo em outros momentos. Benítez me entusiasmou nos treinos. Mas confio no Ramon. Ele não está em boa fase técnica e vamos recuperar. Aqui a gente não larga a mão de ninguém — explicou Roger.

Rochet, que completou sua primeira partida no Brasileirão, foi decisivo para a vitória, com defesas fundamentais. Carbonero, o outro a voltar, não conseguiu recuperar a forma de antes da lesão, em abril. O técnico contará com o retorno de Ronaldo, que deve ser o primeiro volante contra o Ceará, no próximo domingo (20).

Ao mesmo tempo, a janela abriu, e o Inter corre atrás de reforços, dentro da realidade financeira do clube. Será mais uma semana intensa, ainda com questionamentos sobre o time, mas com alívio pela vitória.