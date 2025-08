Três motivos para o empate do Inter com o Vasco

Inter teve dificuldades contra o Vasco. Renan Mattos / Agencia RBS

O Inter saiu atrás no marcador, mas conseguiu buscar o empate em 1 a 1 com o Vasco neste domingo (27) no Beira-Rio. O resultado deixou o Colorado na 11ª posição, com 21 pontos, cinco atrás do G-6.

Rayan abriu o placar no primeiro tempo para os cariocas e Carbonero, no fim da partida, empatou.

Zero Hora elenca três motivos para o empate em casa com o time carioca.

Primeiro tempo abaixo

Jogando em casa, o esperado era que o Inter tivesse mais posse de bola e chances para sair com a vitória. No entanto, no primeiro tempo, o que se viu em campo foi um time superado tecnicamente pelo Vasco.

Os cariocas abriram o placar na etapa inicial com Rayan e, só não ampliaram, por falta de pontaria e mérito do goleiro Sergio Rochet.

O Vasco terminou os primeiros 45 minutos com 56% de posse de bola e com mais finalizações que o Inter — 14 contra oito.

Carbonero

O colombiano começou no banco de reservas após conversar com Roger Machado e alegar cansaço. Mesmo sem estar 100%, o atacante foi peça fundamental no empate do Inter.

Com sua entrada, o Colorado ganhou mais agressividade e criou mais chances de empatar o jogo. Foi exatamente dos seus pés que saiu o gol de empate da equipe de Roger, já no fim da partida.

Expulsão de Léo Jardim

O Inter já era melhor no segundo tempo e criava oportunidades de empatar. No entanto, a expulsão do goleiro vascaíno fez a pressão colorada aumentar ainda mais.