Três motivos para a vitória do Inter sobre o Santos

Borré, Carbonero e Alan Patrick comemoram na Vila Belmiro. MAURÍCIO DE SOUZA / AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

O Inter chegou à terceira vitória consecutiva no Brasileirão ao vencer o Santos, na Vila Belmiro, por 2 a 1. Com o resultado, o Colorado assumiu a 10ª posição, com 20 pontos, e se afastou ainda mais da zona de rebaixamento do campeonato de pontos corridos.

Zero Hora elenca três motivos para o triunfo da equipe de Roger Machado no litoral paulista.

Alan Patrick

Depois de duas partidas abaixo (Vitória e Ceará), o camisa 10 colorado mostrou o motivo que o faz um dos alicerces do time de Roger Machado. Foi uma das bases da equipe e conseguiu controlar o ritmo do jogo no meio de campo.

Além disso, foi ele que "cavou" o pênalti do segundo gol do Inter na partida. No confronto contra Neymar, levou a melhor na Vila Belmiro.

Alan Patrick deu show na Vila. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

Rochet

Apenas em seu quarto jogo com a camisa do Inter em 2025, o uruguaio ajudou o time a vencer fora de casa. Conforme o Sofascore, o goleiro colorado fez seis defesas durante os 90 minutos contra o Santos.

E um bom goleiro é acompanhado pela sorte. Foi exatamente o que ele teve no último lance, quando falhou, a bola bateu na trave e correu na linha, sem entrar.

Rochet foi destaque na Vila. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

Meio de campo afinado

Desde a lesão de Fernando, o técnico Roger Machado havia encontrado dificuldades para afinar o meio de campo colorado. Contra o Santos, no entanto, contou com Thiago Maia e Bruno Henrique inspirados.

Os dois conseguiram fazer suas melhores partidas nos últimos tempos e controlaram o meio de campo na partida.

Bruno Henrique foi bem na Vila. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação