Três motivos para a vitória do Inter contra o Ceará

Inter precisou de Alan Patrick, um bom coletivo e segurança na defesa para superar o Ceará no Beira-Rio. Duda Fortes / Agencia RBS

O Inter conquistou mais três pontos no Brasileirão ao vencer o Ceará por 1 a 0, na manhã deste domingo (20), no Beira-Rio.

Com gol de Alan Patrick, o Colorado garantiu a segunda vitória consecutiva na competição e se afastou da zona de rebaixamento. O resultado leva a equipe à 12ª posição, agora com 17 pontos, e traz alívio após um início de campeonato instável.

Abaixo, confira três motivos que explicam a vitória colorada diante do Ceará:

Alan Patrick decisivo

O meia Alan Patrick foi o grande nome da manhã no Beira-Rio. Capitão da equipe, ele marcou o gol da vitória aos 23 minutos do primeiro tempo, após ótima jogada de Borré pela direita.

Além do gol, o camisa 10 ditou o ritmo do meio-campo e foi responsável por algumas das melhores jogadas ofensivas do Inter, incluindo um passe açucarado para Borré já no início do segundo tempo.

Com movimentação constante e presença em todo o setor ofensivo, o camisa 10 foi fundamental para controlar o jogo e garantir a vantagem colorada.

Defesa consistente nos momentos decisivos

Apesar da pressão do Ceará, principalmente na reta final, a defesa do Inter se mostrou sólida. O sistema defensivo, formado por Vitão, Victor Gabriel, Bernabei e Aguirre, conseguiu segurar o ímpeto dos visitantes em momentos cruciais.

Vitão afastou bola quase em cima da linha no primeiro tempo, e Rochet fez defesas importantes quando exigido. No lance mais perigoso do Ceará, já no fim, Pedro Raul acertou o travessão, mas a zaga colorada manteve a concentração para evitar o empate.

Coletivo e equilíbrio no meio-campo

O Inter apresentou um futebol mais equilibrado e coletivo em comparação aos últimos jogos. Bruno Henrique, Carbonero e Wesley deram mais opções ao ataque e participaram ativamente da marcação, enquanto Thiago Maia manteve o posicionamento para proteger a defesa.

Além disso, o retorno de Bernabei pela esquerda ajudou a fechar os espaços, e Roger Machado soube ajustar o time com substituições no segundo tempo para manter o controle e segurar o resultado.

Mesmo com o time recuando após o gol e, principalmente, no segundo tempo, a entrega dos jogadores e a capacidade de segurar o adversário fizeram a diferença para o Colorado.

Com a vitória, o Inter ganha confiança para a próxima partida, contra o Santos, fora de casa. O confronto ocorre na quarta-feira (23), pela 16ª rodada do Brasileirão.