Três motivos para a derrota do Inter para o Fluminense 

Inter perdeu chances, deu espaços na defesa e foi derrotado em casa para o Fluminense. Renan Mattos / Agencia RBS

O Inter perdeu para o Fluminense, por 2 a 1, na quarta-feira (30), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Os motivos para o resultado negativo são diversos, principalmente após bom tempo de preparação para a partida.

O Colorado sofreu dois gols de Everaldo, enquanto o único gol a favor no Beira-Rio foi de Carbonero. O jogo da volta será na próxima quarta-feira (6), e o Inter precisará vencer no Maracanã para seguir na competição.

Três motivos para a derrota do Inter

Desorganização defensiva

Mesmo jogando em casa, o Inter cedeu muito espaço para o Fluminense, que soube aproveitar as oportunidades e oferecer mais perigo.

Pelo lado esquerdo da defesa colorada, a equipe carioca fez o que quis. Dentro da área, Everaldo apareceu desmarcado duas vezes para finalizar com precisão.

Aproveitamento dos centroavantes

O centroavante do Fluminense foi uma das surpresas da partida. Criticado pela própria torcida por não chutar a gol, ele fez isso duas vezes e marcou os dois gols.

Na comparação com Borré, atacante do Inter, o desempenho do colombiano foi inferior. Foram três finalizações, sendo uma para fora e duas bloqueadas. Everaldo teve duas no gol, além de dois chutes perigosos que passaram perto da meta de Rochet.

Intensidade do meio de campo

A busca por volantes era necessária por parte do Inter, por conta da lesão de Fernando. Thiago Maia e Bruno Henrique tiveram bons momentos, mas a falta de intensidade é algo que incomoda o torcedor.

Contra o Fluminense ficou nítida a falta de combatividade em certos momentos do jogo. No banco, as opções ainda são incógnitas, e a chegada de Alan Rodríguez, que só ocorreu nesta semana, pode ser tardia para a Copa do Brasil.