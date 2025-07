Treino do Inter tem retorno de lateral e jogador do sub-20 observado

Aguirre estava afastado por desconforto na coxa. Ricardo Duarte / Inter

As laterais seguem sendo a principal dúvida do Inter para a retomada do Brasileirão. Porém, o lado direito ganhou um acréscimo importante no treino desta quarta-feira (9), no CT Parque Gigante.

Braian Aguirre participou normalmente da atividade com bola, mostrando estar recuperado de um desconforto na coxa que o afastou das últimas atividades. No jogo-treino contra o Brasil de Farroupilha, o paraguaio Alan Benítez atuou entre os titulares.

Possível titularidade

Caso não volte a se queixar de dores, o argentino poderá atuar diante do Vitória, no Beira-Rio. A partida, válida pela 13ª rodada do Brasileirão, está agendada para as 16h30min de sábado (12).

A grande questão continua sendo o lado esquerdo. Como havia ocorrido no dia anterior, Bernabei participou de parte dos trabalhos no gramado. Porém, como teve diagnosticada uma lesão grau 3 no músculo posterior da coxa esquerda no início de junho, pode continuar de fora no fim de semana.

Kauã Barbosa

Kauã Barbosa tem 18 anos. Inter / Divulgação

No treinamento desta quarta, o jovem Kauã Barbosa, de 18 anos, integrou as atividades com o elenco profissional para ser observado pelo técnico Roger Machado. O atleta compõe o elenco sub-20, mas não esteve presente na delegação que viajou para encarar uma rodada do Campeonato Brasileiro da categoria. O titular na derrota para o Fortaleza foi Pablo.

Caso Bernabei não tenha condições de atuar no sábado (12), Ramon continuará como o dono da posição.

Provável escalação

O Colorado terá mais dois treinos, mas a provável escalação tem: Rochet; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Ramon; Bruno Henrique, Thiago Maia, Wesley, Alan Patrick e Carbonero; Borré.