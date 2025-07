Treino do Inter tem estreia de reforço, Vitinho e nova baixa no ataque para jogo contra o Santos

Outra ausência no treino foi o zagueiro Kaique Rocha, que está em negociação com o futebol português. Rodrigo Oliveira / Agencia RBS

Novo reforço do Inter, o volante Richard, 25 anos, realizou nesta segunda-feira (21) o seu primeiro treino com o grupo desde que foi contratado do futebol turco. Além disso, a atividade foi marcada pelo avanço na recuperação do atacante Vitinho e por uma nova baixa no ataque.

Trata-se do garoto Lucca, 22 anos, vetado por conta de um entorse em um dos tornozelos. Além dele, Ricardo Mathias segue fora devido a um desconforto.

Nenhum dos dois deve viajar para a partida contra o Santos, nesta quarta (23), pelo Brasileirão.

O atacante Vitinho participou normalmente do treino, uma atividade com os reservas, em campo reduzido e com limite de toques na bola, um indício de que está mais próximo de retornar aos gramados.

Contudo, após sofrer uma fratura no cotovelo esquerdo, o atleta ainda está em retreinamento e é preparado para os jogos decisivos contra Fluminense e Flamengo, por Copa do Brasil e Libertadores, respectivamente. Também não irá a Santos.

Já o volante Ronaldo também segue em retreinamento após lesão e é mais um que dificilmente integrará a delegação que viajará à Baixada Santista.

Com isso, o técnico Roger Machado deve manter a dupla de volantes que atuou contra o Ceará, com Thiago Maia e Bruno Henrique.

