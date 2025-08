Torcida do Inter assina acordo de paz e aguarda liberação de instrumentos para jogo da Copa do Brasil

Torcida do Inter aguarda liberação para usar instrumentos.

Quem viu o Beira-Rio nos dois últimos jogos pode ter estranhado a falta de instrumentos em um setor que costuma impulsionar o time. A Guarda Popular , torcida que ocupa a curva sul do estádio, estava punida pela Brigada Militar, por conta de desavenças internas . Agora, os integrantes da organizada e da dissidência firmaram um pacto de paz para voltar e aguardam autorização para fazer a festa já contra o Fluminense, na quarta-feira (30).

Os problemas vêm sendo monitorados há mais de meio ano . Formada por 72 núcleos de diferentes partes do Brasil, a Popular teve uma briga interna em um desses núcleos, cujos representantes são da Região Metropolitana. Disputas de poder e de liderança teriam motivado os conflitos , que não chegaram a ocorrer no estádio, segundo Diego Bittencourt, líder da Guarda Popular.

O documento foi registrado no final da semana passada. Nele, os "representantes das torcidas se comprometeram a colaborar com a segurança dos eventos e manter a ordem pública, evitando atitudes hostis durante os, jogos, e, futura responsabilização", que incluiria a ação do Ministério Público. Doze integrantes da Popular e da dissidência dela assinaram a ata da reunião.