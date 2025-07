Titular do Inter pede aumento salarial

O argentino, contratado em setembro de 2024, revelado pelo Lanús, tem 34 partidas e dois gols marcados. Ele assumiu a posição com a lesão ligamentar de Bruno Gomes em janeiro.

Argumento para aumento

O estafe alega que houve uma promessa de equiparação salarial pelo bom rendimento para junho. Não houve o movimento pelo lado da direção até o momento. A alegação é de que sua remuneração é baixa se comparada com outros atletas da função no futebol brasileiro e até no próprio clube.