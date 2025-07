Thiago Maia volta às origens para suprir ausências de “camisa 5” no Inter

Volante passou a atuar mais avançado sob o comando de Roger. Ricardo Duarte / Inter

A lesão de Fernando e a suspensão de Ronaldo obrigarão o Inter a encontrar um novo camisa 5 para reiniciar o Brasileirão neste sábado (12), diante do Vitória. Sem ter ganho nenhum reforço para a posição no período de intertemporada, os olhos de Roger Machado se voltaram para o vestiário e encontraram Thiago Maia.

A solução interna não chega a ser uma novidade. O treinador repete a estratégia utilizada no primeiro tempo contra o Fluminense, quando o camisa 29 foi chamado do banco de reservas para substituir um Fernando que — se saberia depois —, deixava o gramado com o ligamento cruzado posterior do joelho direito rompido e previsão de retorno somente em novembro.

As outras alternativas do elenco seriam Luis Otávio, de apenas 18 anos, recém emergido do time sub-20, ou Diego Rosa, 22 anos, que atua na segunda função. Por isso, a opção mais viável foi convidar Thiago Maia a um retorno às origens.

— Ele é primeiro (volante), na verdade. Quem inventou ele de segundo, fui eu. Outro dia, botei em uma destas atividades como volante e ele tem muita qualidade para sair de trás. Tem muita lucidez. Gostei. "Quem me inventou de oito foi tu", ele me disse. Temos pouco mistério a fazer, porque temos poucos jogadores à disposição — sentenciou o treinador colorado em entrevista exclusiva para Zero Hora.

Menino da Vila

Jogador subiu para os profissionais do Santos com 17 anos. ERNESTO BENAVIDES / AFP

Natural de Boa Vista, em Roraima, Thiago Maia Alencar surgiu no Santos em 2014. Com apenas 17 anos, foi lançado por Enderson Moreira com o cartaz de ser versátil e ter passado por seleções de base.

— É um jogador que tem um entendimento tático muito bom e se enquadra em vários modelos de jogo. Ele subiu do sub-17 direto para o profissional jogando em uma função como volante pelo lado esquerdo em um losango. Mesmo com dois volantes, dei liberdade a ele porque tem uma facilidade de estourar na frente — avaliou Aarão Alves, que atualmente trabalha como assessor de investimentos, mas comandou o jogador na base santista, que complementa:

— Algumas vezes, segurei ele como antigo cabeça de área, abrindo os zagueiros e espetando os laterais. Você perde um jogador que vai chegar na frente, mas vai ganhar um jogador que tem potencial de marcação e proteção à zaga bem interessante

O volante permaneceu na Vila Belmiro por quatro temporadas, vivendo o ápice sob o comando de Dorival Júnior. Escalado ao lado do experiente Renato, fez parte de um time que ainda tinha Gabigol, Lucas Lima e Ricardo Oliveira e foi vice-campeão da Copa do Brasil 2015, sendo derrotado pelo Palmeiras na final.

Ouro no Rio

Atleta abriu a Olimpíada de 2016 como titular. EVARISTO SA / AFP

A largada no litoral paulista o levou à Seleção Brasileira que conquistou a, até então, inédita medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016. Se é verdade que perdeu a vaga de titular ao longo da campanha, a saída do time não se deu por insuficiência técnica.

Maia foi titular nas duas primeiras rodadas, nos empates em 0 a 0 com África do Sul e Iraque, abrindo um meio-campo que tinha Renato Augusto e Felipe Anderson posicionados à sua frente. Deixou o time por suspensão, sendo substituído por Walace. O ex-Grêmio ganhou a vaga na goleada de 4 a 0 sobre a Dinamarca, que abriu os caminhos até a final contra a Alemanha.

— Pedi desculpas ao Thiago Maia. Não tenho como colocar 12 jogadores em campo. Como treinador, a gente sente por tirar um dos destaques do time. Felizmente, esse grupo é fantástico e os jogadores entenderam que temos um objetivo maior. Mas conto com o Thiago. Ele sabe disso. Só optei por manter a equipe para não mudar os conceitos do que fizemos bem — justificou o treinador Rogério Micale na ocasião.

Conquistas rubro-negras

Volante conquistou a Libertadores de 2022 pelo Flamengo. Luis Acosta / AFP

Não demorou para que chamasse a atenção do Lille, da França, para onde se transferiu em 2017. Sem repetir o mesmo sucesso na Europa, voltou ao Brasil em 2020, disposto a brilhar pelo Flamengo — mas o início foi acidentado.

Após passar pelas mãos de Jorge Jesus, Domènec Torrent, Rogério Ceni e Renato Portaluppi, superando também uma grave lesão ligamentar no joelho esquerdo, reencontrou Dorival Júnior para ganhar os holofotes outra vez.

Com o velho comandante dos tempos de Vila Belmiro, virou titular na primeira função de um meio-campo em losango, atuando por trás de João Gomes, Éverton Ribeiro e Arrascaeta. Assim, conquistou a Copa do Brasil e a Libertadores de 2022.

— Lembro que o João Gomes dava mais combate, era cão de caça, e o Thiago, por ter mais qualidade técnica, saía e se aproximava dos homens de frente. Ele se completou com o João Gomes e deu equilíbrio ao meio-campo para, principalmente, dar liberdade para que Arrascaeta e Éverton Ribeiro se movimentassem e jogassem uma barbaridade — recorda Carlos Eduardo Éboli, comentarista das Rádios Globo e CBN e SporTV.

No Inter de Roger, Thiago Maia atuará ao lado de Bruno Henrique. Canhoto, partirá do lado esquerdo para cobrir as subidas do lateral ou buscar a bola entre os zagueiros. Acima de tudo, aos 28 anos de idade, terá a chance de reviver a função que lhe conduziu aos grandes feitos da carreira.