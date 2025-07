Thiago Maia ou volta de Ronaldo: Roger toma decisão importante sobre meio-campo do Inter

Ronaldo (E) e Maia (D) são os substitutos de Fernando. Montagem sobre fotos de Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

O técnico Roger Machado entra na reta final de preparação do time do Inter, que vai enfrentar o Ceará, domingo (20), no Beira-Rio. Para está partida, o treinador deverá optar pela manutenção de Thiago Maia no meio-campo. Com isso, o camisa 29 seguirá sendo o substituto de Fernando.

A dúvida envolvendo sua titularidade surgiu com a liberação de Ronaldo. Após cumprir suspensão contra o Vitória, o considerado reserva imediato de Fernando volta a ficar à disposição para a próxima rodada. Mas, pelo o que vem sinalizando nos treinamentos, Roger deverá manter Thiago Maia como primeiro volante.

Retorno na lateral

Com isso, Ronaldo será opção no banco de reservas para a partida contra o Ceará. Apesar de ter características mais próximas de Fernando, vai seguir fora do time por conta do ritmo de jogo que Maia vem adquirindo atuando novamente na sua posição de origem.

Quem também tem presença praticamente garantida na partida contra os cearenses é Bernabei. O lateral-esquerdo está recuperado da lesão muscular sofrida no final de maio.