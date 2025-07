Taison renova contrato na Grécia até 2026

Revelado pelas categorias de base do Inter, Taison fez parte dos elencos campeões da Sula de 2008 e Libertadores de 2010.

Depois de manifestar seu interesse de retornar ao Inter mais uma vez, o atacante Taison renovou seu contrato com o PAOK, da Grécia, nesta sexta-feira (4).

O anúncio foi feito pelo clube grego e indica acerto com o jogador de 37 anos até junho de 2026.

O PAOK sempre manifestou seu interesse em renovar o contrato do atleta, que encerrava no dia 30 de junho.

No entanto, Taison esperava um movimento do Inter para que pudesse encerrar sua carreira em Porto Alegre, o que acabou não acontecendo.

Saída do clube em 2023

Para algumas pessoas do clube, a saída conturbada em 2023 poderia afetar um retorno neste momento. Após a rescisão de contrato nos primeiros dias daquele ano, o jogador participou de uma live em que fez muitas críticas ao presidente Alessandro Barcellos.

Revelado pelas categorias de base do Inter, Taison fez parte dos elencos campeões da Copa Sul-Americana de 2008 e Libertadores de 2010 . Vendido ao Metalist, da Ucrânia, ainda jogou no Shakhtar Donetsk, antes de voltar ao Beira-Rio para uma segunda passagem, entre 2021 e 2023.

Após rescindir o contrato com o Colorado, chegou ao PAOK em janeiro de 2023. Em três temporadas na Grécia, disputou 111 jogos, com 17 gols marcados e 20 assistências , e ajudou o clube a conquistar o campeonato grego de 2023-2024.

Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.