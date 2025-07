"Substituto" de Alan Patrick, opções no ataque e regularidade na defesa: como Roger avaliou a vitória do Inter sobre o Ceará

Roger celebrou a segunda vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. Duda Fortes / Agencia RBS

Classificado para as oitavas da Libertadores e da Copa do Brasil, o Inter foi para a pausa do Mundial de Clubes na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Após duas vitórias consecutivas no retorno da competição, o Colorado assumiu a 12ª colocação e está a cinco pontos da zona de rebaixamento.

Em entrevista coletiva após a vitória sobre o Ceará, Roger Machado foi questionado sobre como o Inter pode manter a intensidade nas três competições que disputa em 2025.

— É buscar fazer escolhas conscientes, importantes, podendo ter todo mundo à disposição e buscar sempre priorizar o jogo da rodada que é mais importante, seja ele na Copa do Brasil, seja do Brasileirão ou da Libertadores. Serão três competições, não será fácil, mas penso que a gente reúne condições em função também desse breve momento de alta — explicou o técnico.

Ainda sobre a sequência da temporada, o treinador comentou sobre a fase de Enner Valencia. Apesar de um começo positivo em 2025, o jogador perdeu a posição no time titular para Borré. Contra o Ceará, ele entrou na segunda etapa, mas não foi o atacante que o torcedor colorado espera.

— Com relação ao Enner, o centroavante vive bons e maus momentos. E a gente vai trabalhar o emocional dos jogadores para que eles voltem a ter o protagonismo. Já alternou o Enner como titular, depois o Borré ganhou a posição, o Enner voltou a ter protagonismo esse ano durante o Campeonato Estadual. Caiu um pouquinho de produção, o Borré foi lá e reassumiu novamente — disse Roger.

O "substituto" de Alan Patrick

Alan Patrick pode ter um novo substituto para as partidas em que estiver ausente. Duda Fortes / Agencia RBS

Principal jogador do Inter há algumas temporadas, Alan Patrick é visto como o "termômetro" da equipe na maioria dos jogos. Nas ausências do meia, o Colorado ainda não encontrou alguém para atuar no setor e manter uma qualidade semelhante.

Segundo Roger Machado, Bruno Tabata o pediu para atuar mais pelo setor, colocando-se a disposição do técnico para ser a segunda opção da posição.

Leia Mais Cotação ZH: as notas dos jogadores do Inter na vitória sobre o Ceará

— Ele disse: "Professor, eu estou aqui de peito aberto, porque o que eu desejo fazer talvez vai me tirar minutos em campo. Porque eu vou concorrer com a vaga do Alan. Mas eu estou disposto. Eu percebo que quando ele faz o jogo interno, e ele tem uma relação muito boa com a bola, ele não se aperta num espaço muito congestionado — explicou o treinador.

Vale destacar que o meia costuma jogar pelos lados no Inter nesta temporada. Entretanto, com a manifestação e a lesão de Óscar Romero, o reserva de imediato, Tabata pode ter oportunidades como armador da equipe na ausência de Alan Patrick.

Solidez defensiva e o jogador regular

Para Roger, a vitória colorada passou diretamente pelo bom desempenho defensivo, já que o time não sofreu gols. Desde o começo da temporada, foi a primeira vez que a defesa considerada titular atuou junta: Rochet, Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei.

— O Vitor Gabriel, depois da lesão, vem retomando seu espaço. O Vitão, que dispensa comentários, e o Berna (Bernabei), que a gente segurou uma substituição até bem perto do final, imaginando, talvez, o Berna não conseguiria cumprir todo o jogo. Mas, felizmente, conseguiu. Então, ter essa linha sólida nos dá uma segurança — ressaltou Roger, que ainda rasgou elogios ao lateral-direito Braian Aguirre: