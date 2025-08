STJD agenda julgamento de recurso de Vitão, que pode desfalcar o Inter no Brasileirão

Atleta atuava com efeito suspensivo desde a retomada do campeonato após o Mundial de Clubes. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

O Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) agendou para a manhã da próxima quinta-feira (31) o julgamento do recurso que permitia ao zagueiro Vitão atuar desde a retomada do Brasileirão após a parada para o Mundial de Clubes.

No mês passado, o atleta foi punido com dois jogos de suspensão por declarações dadas quando da derrota do Inter para o Corinthians, reclamando da arbitragem.

A declaração de Vitão

— Mas é assim, botam esse árbitro cagad* para vir apitar jogo, sempre vai ser assim mesmo. É 11 contra 12 nessa porcaria aqui — disparou o zagueiro, após o jogo que ocorreu em 3 de maio.

Efeito suspensivo

Porém, o departamento jurídico colorado entrou com pedido de efeito suspensivo, permitindo que o defensor fosse escalado contra Vitória, Ceará e Santos, respectivamente.

Caso a punição original seja mantida, Vitão ficaria de fora das partidas contra o São Paulo, no domingo (3), no Beira-Rio, e contra o Bragantino, no outro sábado (9), no interior paulista.

No último domingo (27), o zagueiro não pôde enfrentar o Vasco porque estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Porém, nesta quarta (30), volta a ficar à disposição do técnico Roger Machado para enfrentar o Fluminense, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.