STJD aceita pedido de efeito suspensivo do Inter, e Vitão pode atuar contra o Vitória

Vitão ainda pode ser punido no futuro.

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) aceitou o pedido de efeito suspensivo da punição a Vitão . O zagueiro do Inter está liberado para enfrentar o Vitória, sábado (12), 16h30min, pelo Brasileirão.

Vitão foi penalizado com duas partidas de suspensão por críticas à arbitragem em partida contra o Corinthians .

O zagueiro ainda pode ser punido no futuro. O STJD adiou a decisão para o julgamento final do mérito do recurso pelo Tribunal Pleno da entidade, ainda sem data.