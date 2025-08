"Sou primeiro volante, cabeça de área e marcador", diz Richard, novo reforço do Inter

Richard recebeu a camisa 36 do vice de futebol José Olavo Bisol (esquerda) e do executivo André Mazzuco (direita). Rodrigo Oliveira / Agencia RBS

Novo reforço do Inter, o volante Richard, 31 anos, destacou a marcação como sua principal virtude. Na apresentação oficial, na tarde deste sábado (26), o atleta afirmou que se sente mais confortável atuando na primeira função do meio-campo e sinalizou que não estará à disposição para o jogo deste domingo (27), contra o Vasco.

Contratado do Alanyaspor-TUR, o jogador estava de férias após o término do Campeonato Turco, e precisará um período para adquirir a melhor forma física.

— Não estava totalmente parado porque vinha treinando por conta própria com um preparador. Mas é diferente de treinar no clube. Faz uma semana que estou treinando aqui no clube, fazendo a parte física e de academia, que vão me agregar. Agora é mais começar a entrar nas partidas e ganhar ritmo. Acredito que não vou ainda (para o jogo) amanhã (domingo, 27), mas não irá demorar muito — declarou, em entrevista coletiva no estádio Beira-Rio.

Sobre o seu estilo de jogo, Richard deixou claro onde prefere atuar:

— Sou um primeiro volante. Já fiz a função de segundo volante e jogo onde o Roger quiser, mas a posição em que mais me sinto confortável é como primeiro, como um cabeça de área. Sou marcador, procuro não errar passe e gosto também de chegar à frente.

Por fim, Richard, que vestirá a camisa 36, destacou a sua experiência e a alegria de atuar no Inter.

— Estou muito feliz de fazer parte deste elenco. Quando surgiu a oportunidade, não hesitei. Minha vontade era de vir, tanto por ser um grande clube como pelas competições que o time está disputando. Com a bagagem que já tive no futebol brasileiro, venho com muita experiência. Espero ajudar o time dentro de campo — completou Richard, que já defendeu Fluminense, Corinthians, Vasco, Athletico-PR, Cruzeiro e Ceará.