Sem Valencia, Inter divulga relacionados para a partida contra o Vasco; veja a lista

Enner Valencia será baixa no Inter para a partida contra o Vasco, neste domingo (27), pelo Brasileirão. O atacante ficou de fora da lista de relacionados publicada pelo clube horas antes do confronto.

Conforme o boletim médico divulgado pelo Colorado, Valencia sofreu um trauma na perna esquerda e por isso será ausência na partida no Beira-Rio.

Em contrapartida, o técnico Roger Machado terá as voltas de Ronaldo e Vitinho . Será a primeira vez nesta retomada que dois nomes ficam à disposição. O primeiro estava em processo de retreinamento. Já o atacante, que teve o contrato ampliado, está de volta após uma fratura no cotovelo esquerdo.

Além disso, Ricardo Mathias também segue de fora, em trabalhos de transição no campo. O volante Richard, apresentado neste sábado, ainda está aprimorando a condição física e por isso não foi relacionado.

Provável time

Com a ausência de Vitão na defesa, por conta de suspensão, Roger precisará fazer uma alteração na zaga. O principal cotado para atuar ao lado de Victor Gabriel é Mercado.

O argentino poderá receber sua primeira chance como titular depois de 10 meses de uma lesão ligamentar no joelho.

Assim, uma provável formação do Inter tem: Rochet; Aguirre, Mercado, Victor Gabriel e Bernabei; Thiago Maia (Luis Otavio), Bruno Henrique; Wesley, Alan Patrick e Carbonero; Borré.

Os relacionados

