Santos x Inter: tudo sobre o jogo da 16ª rodada do Brasileirão 2025.

Santos e Inter se enfrentam nesta quarta-feira (23), às 21h30min, pela 16ª rodada do Brasileirão 2025 . O jogo ocorre na Vila Belmiro, em Santos.

Escalações confirmadas para Santos x Inter

Arbitragem para Santos x Inter

Lucas Paulo Torezin (PR), com assistência de Guilherme Dias Camilo (MG) e Rafael Trombeta (PR). Quarto árbitro: José Mendonça da Silva Júnior (PR).

Onde assistir a Santos x Inter

Como chegam Santos e Inter

Santos

Depois de vencer o Flamengo na volta do futebol, o Santos levou 3 a 0 do Mirassol. Neymar é a principal atração, e deve ser escalado mais à frente.

Inter

Foram duas vitórias por 1 a 0 desde a volta da parada do Mundial, ambas no Beira-Rio. O desafio de Roger Machado, agora, é vencer longe de casa. A tendência é de repetição de time.

Acompanhe em tempo real

