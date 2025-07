Santos 1x2 Inter: veja os gols e os melhores momentos do jogo pelo Brasileirão

O Inter venceu o Santos, por 2 a 1, nesta quarta-feira (23). O duelo foi realizado na Vila Belmiro e válido pela 16ª rodada do Brasileirão .

O Colorado saiu na frente, com Carbonero e Borré balançando as redes. Depois, na reta final, Barreal descontou para a equipe santista. Com o resultado, o Inter chegou aos 20 pontos e assumiu a 10ª posição.