Roger sobre preparação para o jogo contra o Vasco: "Ajustes vão ser muito mais através dos vídeos"

Treinador colorado detalhou planejamento para a próxima partida. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O Inter emendou sua terceira vitória consecutiva no Brasileirão. Nesta quarta-feira (23), o Colorado venceu o Santos por 2 a 1, na Vila Belmiro, pela 16ª rodada. Antes disso, o time gaúcho havia triunfado sobre Ceará e Vitória, ambos por 1 a 0.

Após a partida, o técnico Roger Machado falou sobre as opções para o meio de campo do Inter. Além de enfatizar o desgaste natural dos jogadores do setor.

— No modelo que a gente quer pressionar mais alto e escolhe um dos volantes para subir, eles são um pouco mais sacrificados. Então, desde o ano passado, eu sempre falei para os atletas que os de meio-campo vão aguentar 60, 70 minutos e vão precisar de peças novas, com o mesmo vigor de quando eles entraram no jogo — comentou, e completou falando sobre as peças individualmente:

— O Bruno saiu hoje (quarta-feira) e saiu no jogo passado, a minutagem diminuiu. O Thiago saiu um pouquinho antes do final do jogo, a gente vai contando esses minutos, mas penso que para esse primeiro momento, hoje é um jogo um pouco mais complicado do ponto de vista de um retorno (após o Mundial).

Roger Machado também enfatizou o planejamento para enfrentar o Vasco. Agora, o elenco se prepara para retornar a campo no domingo (27), às 18h30min, no Beira-Rio.

— A gente tomou a providência de fazer o treinamento do G2 (reservas) aqui dentro do estádio, para amanhã (quinta-feira) a gente poder liberá-los para ter folga e voltar só depois de amanhã (sexta-feira), visando o descanso. Tudo que eu puder fazer no campo vai ser minimizado e os ajustes para o jogo do final de semana vão ser muito mais através dos vídeos, para a gente focar e priorizar o descanso — finalizou.

Com os três pontos sobre o Santos, o Inter chegou aos 20 e assumiu a 10ª colocação. Em relação ao G-6, são cinco pontos de diferença.

