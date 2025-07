Roger repete escalação do Inter para enfrentar o Santos pelo Brasileirão

Para o duelo, o técnico Roger Machado repete a escalação da última partida, a vitória por 1 a 0 sobre o Ceará . No banco de reservas, também não há novidades com relação ao último confronto.

O Inter está na 12ª colocação, com 17 pontos. Enquanto isso, o Santos é o 17° lugar, com 14 pontos, sendo o primeiro clube da zona de rebaixamento.

Sendo assim, o Inter vai a campo com : Rochet; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Thiago Maia, Bruno Henrique; Wesley, Alan Patrick e Carbonero; Borré.

No banco de reservas estão: Anthoni, Alan Benítez, Mercado, Clayton Sampaio, Juninho, Ramon, Diego Rosa, Luis Otavio, Bruno Tabata, Gustavo Prado, Raykkonen e Enner Valencia.

