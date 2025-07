Roger recebe "reforço interno" para proteger meio-campo do Inter

Thiago Maia se firmou no time após a parada para o Mundial. Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

A lesão de Fernando trouxe uma preocupação ao Inter. Quem seria o substituto do melhor volante do time (e um dos grandes nomes do futebol brasileiro)?

Pois três rodadas depois da retomada do Brasileirão, a solução parece ser muito mais um retorno do que uma novidade, um reforço interno. É Thiago Maia o principal candidato a permanecer na frente dos zagueiros.

A partida de quarta-feira (23), contra seu ex-clube, o Santos, foi uma das melhores do jogador com a camisa do Inter. Em seus 76 minutos em campo, recuperou a bola quatro vezes, um número alto para a posição. Ganhou 75% das divididas. Acertou quase 90% dos passes. Desarmou e armou, portanto. Conseguiu dar segurança ao setor.

E é justamente essa segurança que faz Roger acreditar no jogador como primeiro volante. Inclusive, essa era sua posição na maior parte da carreira. A exceção foi, justamente, no Inter. Roger, em entrevista a ZH, falou que adaptou o jogador à segunda função do meio-campo para poder contar com Fernando, e que Thiago Maia gostou. Mas agora, na necessidade, retorna às origens.

Padrão de exigência

Mesmo que eventualmente precise proteger mais a zaga, mantém um nível alto de desgaste. No estilo colorado, os volantes são os mais exigidos.

— Pelo modelo de jogo, os jogadores mais desgastados são os de centro. Para pressionar mais alto, escolhemos um dos volantes para subir, eles são mais sacrificados. Então, desde o ano passado, sempre falei que jogadores de meio-campo vão aguentar 60, 70 minutos. Vamos precisar de peças novas, para manter o mesmo frescor de sempre. Vi vários atletas nossos exaustos no final — explicou Roger.

O técnico vem há duas partidas elogiando esse jogador, o que aumenta o indício de que vai mesmo aproveitá-lo por ali. Logo depois da lesão de Fernando, Ronaldo começou como principal candidato à vaga, mas a suspensão do primeiro jogo pós-parada e uma lesão por conta de uma batida em um treino atrapalharam a possível sequência.

Reforço para a posição

Nesse período, o Inter contratou Richard pensando nele como um primeiro volante. E, nas últimas partidas, recuperou o jovem Luis Otávio, 18 anos. Nas duas últimas partidas, o menino nascido em 2007 entrou bem e pode voltar a ganhar espaço entre os adultos.

Inclusive, na próxima partida é possível que um deles, Luis Otávio ou Richard, receba mais minutos. Com o desgaste de Thiago Maia, e mais ainda Bruno Henrique, não será surpresa se Roger deixar um deles no banco, para ter mais gás para o duelo com o Fluminense, na quarta-feira (29), pela Copa do Brasil.

Thiago Maia pós-parada

Contra o Santos

76 minutos

38 toques na bola

89% acerto de passes

1 finalização

6 duelos ganhos

8 duelos total

1 chute bloqueado

2 desarmes

2 cortes

2 faltas cometidas

1 falta sofrida

Contra o Ceará

80 minutos

56 toques na bola

84% acerto de passes

0 finalização

2 duelos ganhos

4 duelos total

5 cortes

4 desarmes

0 falta cometida

0 falta sofrida

Contra o Vitória

90 minutos

97 toques na bola

93% acerto de passes

0 finalização

2 duelos ganhos

9 duelos total

3 cortes

0 desarme

3 faltas cometidas

1 falta sofrida