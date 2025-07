Roger projeta segundo semestre do Inter: "Queremos ser campeões este ano"

Roger diz que está consciente da urgência de melhorar no Brasileirão. Renan Mattos / Agencia RBS

Roger Machado está à vontade. O casaco do Inter não causa mais estranhamento em quem o viu por tanto tempo usar a roupa do Grêmio. À beira do Guaíba com vento gelado, ele conversa, conta histórias, ri. Permite-se uma descontração, ainda mais com quem conhece há mais tempo.

Fora do microfone, fala sobre treinos e preparações, mas também sobre imprensa, redes sociais, filmes. Um ano de CT Parque Gigante e de Beira-Rio lhe deixam confortável. Ao receber a equipe de Zero Hora e Rádio Gaúcha, pôde falar o que pensa. É uma das tantas entrevistas que concedeu nos dois últimos dias. E que tiveram uma razão.

— Fazer isso é importante para tranquilizar a torcida. Sabemos das urgências que temos e da possibilidade, principalmente, de conquistar títulos. Nós queremos ser campeões este ano. Vamos brigar muito nas competições e podemos e orgulhar o torcedor — resume.

Segundo o treinador, a pausa do calendário esportivo foi importante para o time, que viveu intensamente o primeiro semestre. O principal objetivo, ganhar o Gauchão, foi atingido. Também de positivo vieram as classificações para as oitavas de final da Copa do Brasil e da Libertadores. Mas a situação no Brasileirão traz preocupação. O time está no Z-4 após 12 rodadas. Precisa sair desse lugar já no sábado, na retomada do futebol. O técnico está otimista:

— O grupo está motivado, muito interessado em voltar às atividades. Os 15 dias foram muito importantes para "resetar" esse período do primeiro semestre. Recuperamos muitos jogadores que consideramos como reforços importantes, como Rochet, Mercado, Carbonero. E ainda tem Bernabei na iminência de retornar brevemente. É uma retomada que tem sido muito forte, de muito trabalho. Com jogos quarta e domingo, só descansa os jogadores, perde treinabilidade, não só física, mas também das questões táticas.

Adversários nas Copas

Por fim, Roger falou também sobre os adversários nas copas, que coincidentemente, estavam no Mundial de Clubes. O semifinalista Fluminense é o primeiro oponente, pela Copa do Brasil. O Flamengo, que caiu nas oitavas, é o duelo da Libertadores. Foi bom para o Inter o desfecho de cada um? Roger respondeu:

— Tudo vai depender de como as coisas vão acontecer até lá. Para o Inter, foi bom porque pudemos olhar e analisar antecipadamente até mesmo as alternativas, que, por exemplo, o Renato e o Fluminense usaram em diferentes tipos de jogos. Isso nos dá ferramentas que, talvez, sem a parada, não teríamos. Foram alguns cenários interessantes para analisar. Vamos aguardar. Agora, a nossa demanda mais urgente é sábado (contra o Vitória).