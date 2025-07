Roger Machado prepara novas opções e modelo alternativo no meio-campo do Inter

Porém, para a função de primeiro homem, Roger conta ainda com Ronaldo, o recém-contratado Richard e o garoto Luis Otávio. Já para a segunda função, o clube tenta o uruguaio Alan Rodríguez, do Argentinos Juniors.

Para o setor ofensivo, no entanto, o treinador revelou após a vitória contra o Ceará, no domingo (20), ter duas novas ideias para o decorrer das partidas ou para jogos onde os titulares sejam preservados.

— Ele (Tabata) disse: "Professor, eu estou aqui de peito aberto, porque o que eu desejo fazer talvez vai me tirar minutos em campo. Porque eu vou concorrer com a vaga do Alan (Patrick). Mas eu estou disposto". Eu percebo que quando ele faz o jogo interno, e ele tem uma relação muito boa com a bola, ele não se aperta num espaço muito congestionado — explicou o treinador.