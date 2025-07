Roger Machado encaminha Inter com mudança para enfrentar o Ceará 

Roger Machado comanda o Inter frente ao Ceará. Ricardo Duarte / Internacional

O Inter está praticamente escalado para encarar o Ceará, no próximo domingo (20), às 11h, no Beira-Rio, pelo Brasileirão. O treinamento desta sexta-feira (18) ensaiou a equipe para o confronto. A comissão técnica deverá promover uma alteração no sistema defensivo.

A substituição deve ter mudança no posicionamento de Victor Gabriel. Contra o Vitória, ele foi lateral-esquerdo. Agora, o jovem, de 21 anos, voltará a atuar novamente na zaga.

Na lateral está a principal incógnita. A definição impacta na posição de Braian Aguirre. O ala direito, que jogou na última partida, durante o segundo tempo na esquerda, deverá jogar na sua função.

Bernabei está recuperado de lesão muscular e tende a reaparecer na escalação inicial. Alan Benítez, alternativa para a direita, chegou a ser testado, mas deve ficar no banco.

No meio-campo, mesmo com a volta de Ronaldo, que cumpriu suspensão, Thiago Maia deve ganhar sequência na abertura do setor como primeiro volante. Bruno Tabata, autor do gol na última rodada, também deve ficar entre os reservas.

A provável escalação do Inter tem: Rochet, Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei (Benítez); Thiago Maia, Bruno Henrique, Wesley, Alan Patrick e Carbonero; Borré.

O último treino colorado está marcado para a manhã deste sábado (19), mas deverá ser apenas com atividades mais leves, sem esboçar a escalação novamente de forma mais ampla. Uma reavaliação geral definirá de vez o time para o compromisso.