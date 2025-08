Roger Machado encaminha alterações no Inter em último treino antes de jogo contra o Fluminense

Carbonero deve retornar ao time titular nesta quarta-feira (30). Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Roger Machado ajustou os últimos detalhes do Inter para enfrentar o Fluminense, pela Copa do Brasil. A partida de ida das oitavas de final do torneio acontece nesta quarta-feira (30), às 21h30min, no Beira-Rio.

O último treinamento antes do confronto aconteceu na tarde desta terça-feira (29). No trabalho, Roger contou com o retorno dos titulares ao gramado. Eles haviam feito apenas corridas e atividades leves no treino de segunda-feira (28).

A escalação não deve ter surpresas, mas tem duas alterações em relação ao time que empatou com o Vasco. Vitão volta ao sistema defensivo, enquanto Carbonero retoma vaga entre os titulares.

Valencia participou de parte da atividade e pode ser relacionado para a partida. O equatoriano foi desfalque contra o Vasco após sofrer uma pancada na perna esquerda.

Após a atividade, o elenco iniciou o período de concentração. O regime foi retomado devido à importância da partida e para que a comissão técnica possa controlar o sono e alimentação dos atletas.

Leia Mais Goleador do Inter em 2025, Wesley cai de rendimento em temporada de mudança de lado

A formação para enfrentar o Fluminense deve ter: Rochet; Braian Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Thiago Maia e Bruno Henrique; Wesley, Alan Patrick e Carbonero; Borré.