Roger identifica evolução no Inter após o Mundial de Clube, mas garante: "Não estamos satisfeitos"

Time de Roger saiu em desvantagem nas oitavas da Copa do Brasil. Duda Fortes / Agencia RBS

Ainda que boa parte da torcida possa discordar, especialmente depois da derrota para o Fluminense na ida das oitavas da Copa do Brasil, Roger vê evolução no Inter após a parada para o Mundial de Clubes — mas garante incômodo com o atual momento. O revés no Beira-Rio na quarta (30) terminou com vaias de torcedores colorados à equipe.

Desde a parada, o Inter soma três vitórias, um empate e uma derrota. Foram seis gols marcados e quatro sofridos nesse período. Nos cinco jogos antes da pausa, o Colorado somou duas vitórias, dois empates e duas derrotas — marcou seis vezes e foi vazada outras seis.

— Penso que a gente evoluiu, sim. Em aspectos que antes da parada nós éramos acometidos, e voltaram a acontecer agora nesse momento. Como tomar um gol no início, mas por erro individual, técnico e coletivo — avaliou o treinador, e completou:

— Teve algumas partidas do Brasileiro que nós sofremos gols, nós voltamos da parada e nos primeiros jogos não sofremos gols, mantivemos o zero do placar.

Roger também salientou os altos e baixo vividos pelo time recentemente:

— Voltamos a oscilar, mas não que a gente não tenha evoluído. Talvez não (tenhamos a evolução) necessária para que a gente encontrasse esse equilíbrio que nos permitisse seguir evoluindo com adversários diferentes, competições diferentes.

Confiança no grupo

Ainda que tenha identificado a melhora, o treinador destacou que não está contente com o atual momento de sua equipe, mas reforçou sua confiança no elenco e, principalmente, na virada de chave.

— Esse grupo, mesmo muitas vezes questionado da sua regularidade e oscilação, já se mostrou corajoso e reverteu situações adversas. Então é nisso que a gente se apoia. Temos opções novas sendo agregadas nesse momento — comentou e ressaltou:

— Se for necessário colocar gente diferente no campo para que isso melhor aconteça, isso vai acontecer. Não estamos satisfeitos com o momento, mas esse grupo já mostrou em outros momentos que é possível (reverter).

Leia Mais Muitas vaias ao Inter e poucas a Renato marcam a noite do torcedor colorado na derrota para o Flu

Confira a íntegra da coletiva de imprensa de Roger Machado