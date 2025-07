Roger ganha nova opção no meio-campo do Inter para o jogo contra o Ceará

Ronaldo (M) cumpriu suspensão e pode jogar contra o Ceará. Duda Fortes / Agencia RBS

O volante Ronaldo cumpriu suspensão e fica à disposição do técnico do Roger Machado para a próxima partida do Inter. Colorado recebe o Ceará, no Beira-Rio, às 11h de domingo (20), pelo Brasileirão.

O camisa 16 disputa com Bruno Henrique uma vaga no meio de campo, mas em funções diferentes. Quem tem presença garantida é Thiago Maia, que se adaptaria ao companheiro.

Thiago Maia e Bruno Henrique

A tendência é pela manutenção da dupla de volantes que iniciou a partida contra o Vitória, no último sábado (12). Assim, Thiago seria o primeiro e Bruno o segundo.

Ronaldo e Thiago Maia

Nesta opção, Ronaldo seria o primeiro volante. No Inter, Thiago Maia atuou a maior parte das vezes como segundo.

Primeiro volante

A posição passou a ser um problema após a lesão de Fernando. A direção procura nomes no mercado, mas, após a partida do último final de semana, o técnico Roger Machado destacou os dois nomes do grupo.

— Nós temos o Ronaldo também, e o Thiago Maia, que hoje, para mim, fez uma grande partida.

Time

Bernabei treina normalmente e deve ser titular. Um provável Inter tem: Rochet; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Thiago Maia, Bruno Henrique (Ronaldo), Wesley, Alan Patrick e Carbonero; Rafael Borré.