Roger fará mudanças na escalação do Inter contra o Fluminense

Roger não repetirá a escalação que empatou com o Vasco. Renan Mattos / Agencia RBS

Depois de empatar com o Vasco, no Beira-Rio, o foco do Inter é todo na Copa do Brasil. Na quarta-feira (30), o Colorado enfrenta o Fluminense, no jogo de ida das oitavas de final, em Porto Alegre.

Em relação à formação do fim de semana, Roger Machado fará duas alterações. Vitão e Carbonero, titulares absolutos, retomarão lugar na equipe por motivos diferentes.

Vitão não enfrentou o Vasco pela suspensão automática e foi substituído por Clayton Sampaio. Já Carbonero foi preservado do início do confronto, mas precisou entrar ao longo do segundo tempo.

— No dia de ontem (sábado), manifestei para o professor (Roger) que estava cansado. Ele tomou a decisão de me usar no segundo tempo — explicou o atacante na saída de campo após o empate.

Roger também deu detalhes do que argumentou a Carbonero para preservar o colombiano.

— Vou te levar para o banco, se precisar eu te coloco. Porque se eu sair jogando desde o começo com todo mundo de tanque cheio, o teu desgaste vai ser maior. Daqui a pouco eu preciso te manter mais tempo, e daí eu estou prejudicando a tua utilização dentro de um jogo também importante que a gente começa, na quarta-feira, a decidir — afirmou.

O treinador ainda terá um treino, na terça-feira (29), para ajustar os detalhes táticos junto ao time que enfrentará o Fluminense. A escalação terá Rochet; Braian Aguirre, Vitão, Victor Gabriel, Bernabei; Thiago Maia, Bruno Henrique; Wesley, Alan Patrick, Carbonero; Borré.