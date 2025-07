Roger exalta segunda vitória consecutiva do Inter no Brasileirão e comemora distância para o Z-4: "Era importantíssimo"

Inter venceu os dois jogos que disputou desde o retorno da pausa para o Mundial de Clubes. Jefferson Botega / Agencia RBS

O Inter venceu o Ceará por 1 a 0, neste domingo (20), em jogo da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Beira-Rio. Alan Patrick fez o gol da vitória aos 23 minutos do primeiro tempo. Com o resultado, o Colorado salta quatro posições e chega ao 12º lugar, com 17 pontos.

Em 14 partidas na competição, esta foi a primeira vez que o Inter venceu dois jogos de forma consecutiva. O técnico Roger Machado frisou que a equipe teve um bom primeiro tempo. Na segunda parte, teve uma queda de rendimento, como ressalta o comandante.

— Um primeiro tempo muito bom, com um ritmo muito grande. No segundo tempo, o Ceará fez algumas modificações, botou mais frescor no jogo. A gente não conseguiu manter o mesmo ímpeto de marcação, pressão dentro do campo — lembrou Roger, que acredita em uma evolução com relação ao último jogo do time, quando venceu o Vitória por 1 a 0.

O treinador também lembrou que a equipe precisa ser mais efetiva em lances de contra-ataque, que não foram explorados da melhor maneira na segunda etapa.

— O fato da gente sofrer um pouco mais não significa totalmente um domínio do adversário, mas a contundência. Quando tem a oportunidade de contra-atacar, a gente precisa ser mais letal nesses momentos, porque nem sempre você vai ter a bola — ressaltou o técnico.

Longe do Z-4

Questionado sobre as duas últimas atuações do Inter, Roger ressaltou que os resultados afastaram o clube da zona de rebaixamento. Neste momento, o clube está na 12ª colocação com 17 pontos.

— Era importantíssimo fazer seis pontos dentro de casa. E, certamente, eles estão dentro do planejamento do bloco. E ainda há mais dois jogos. A nossa intenção é buscar evoluir, seguir conquistando pontos, porque a gente vai carregar esse otimismo de um momento de reabilitação para as Copas — lembrou Roger Machado.

O Inter terá confrontos contra Flamengo e Fluminense, pelas oitavas de finais da Libertadores e da Copa do Brasil, respectivamente.