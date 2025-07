Roger confirma a necessidade de reforços e comenta possível retorno de lateral para próxima rodada: "Eu gostaria de mais um time"

Apesar de vencer o Vitória por 1 a 0 , no sábado (12), no Estádio Beira-Rio, o Inter não teve uma atuação convincente, já que marcou o gol da vitória apenas nos acréscimos da etapa final. Segundo o técnico Roger Machado , a falta de ritmo após 30 dias sem partidas oficiais afetou o rendimento dos atletas.

Mesmo assim, durante a entrevista coletiva após a partida, o treinador colorado foi questionado sobre a atual situação do elenco, mais precisamente no que diz respeito à necessidade de reforços. Segundo Roger, o desejo pessoal existe, mas nem sempre é possível.

— Tudo lida com desejos, necessidades e possibilidades. Se você me disser o que eu gostaria de reforço, eu gostaria de mais um time, para poder dividir as competições e não ter sofrido como a gente acabou sofrendo no Brasileirão, em função de ter um grupo experiente, mas com muitos jovens, que devem ser a nossa aposta, não a solução do nosso problema — explicou o técnico.