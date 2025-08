Roger cita erros do Inter na derrota para o Fluminense, mas mantém otimismo na classificação: "Nada definido"

Time de Roger Machado saiu de campo sob vaias. Renan Mattos / Agencia RBS

O Inter não conseguiu fazer valer o fator casa e saiu em desvantagem nas oitavas da Copa do Brasil. A derrota para o Fluminense nesta quarta-feira (30), terminada com vaias no Beira-Rio, foi definida pelo treinador colorado Roger Machado como "frustrante".

Em sua coletiva após a partida, o comandante citou erros coletivos e nervosismo da equipe no revés por 2 a 1. Mais do que isso, disse que alguns jogadores foram "abaixo do esperado individualmente". Ainda assim, se mostrou otimista na virada no Maracanã, na próxima quarta (6), e na classificação colorada.

— É frustrante (a derrota) dentro de casa. Penso que, coletivamente, a gente não funcionou ou funcionou pouco. E, individualmente, em função disso, também, a gente teve muitos jogadores abaixo, mas nada está definido — avaliou Roger, e completou:

— Era importante vencer dentro de casa, mas infelizmente, a gente não conseguiu, pelos poucos méritos que tivemos em uma partida. O adversário conseguiu dois gols em erros nossos e controlou, pela experiência, um pouco do nervosismo que nós demonstramos na partida como um todo.

Chamou a responsabilidade

Ainda que tenha citado erros coletivos e individuais, Roger, como de praxe, evitou citar nomes e chamou a responsabilidade para si:

— A minha responsabilidade é nunca fugir. Nunca falo individualmente, porque eu penso que mesmo o erro individual tem um elemento coletivo envolvido. Pelo fato de não avaliar individualmente, já coloco a responsabilidade do resultado nas minhas escolhas, nas minhas decisões.

"Dois tempos distintos"

O treinador colorado também avaliou o desempenho do seu time em cada uma das etapas, vendo muitas diferenças entre elas.

— Penso que no jogo teve dois momentos distintos, um primeiro tempo que a gente esteve mais no jogo, e que mesmo sofrendo os dois gols, tivemos a força de empatar. E depois, aí sim, talvez, o que deva ser corrigido é controlar um pouquinho mais a partida, não oferecer o contra-ataque que nós sofremos — apontou e seguiu:

— No segundo tempo, a ideia não era abrir o time. Não eram três pontos que seriam perdidos, era uma desvantagem que precisava ser retirada, e se manter para o segundo (jogo).

Confira a íntegra da entrevista coletiva de Roger Machado