Roger cita comparação com Gauchão e prevê evolução com ritmo de jogo: "Atuações vão melhorar"

Time jogará novamente no Beira-Rio, diante do Ceará, na próxima rodada. André Ávila / Agencia RBS

A falta de ritmo foi o principal fator apontado pelo Inter para o rendimento diante do Vitória, na retomada do Brasileirão, neste sábado (12). Não foi a atuação esperada pelos torcedores e nem pelo técnico, mas equipe conseguiu ser eficiente para somar os três pontos e deixar a zona de rebaixamento.

Em entrevista coletiva, o técnico Roger Machado foi taxativo ao destacar que a parada sem jogos trouxe muitos pontos positivos, mas também o impacto pelos atletas estarem bastante tempo sem atuar. Na mesma resposta, ele fez referência ao início da campanha do título do Gauchão, em que o time teve oscilações no início, mas conseguiu chegar em um nível superior na parte decisiva.

— 30 dias sem jogos tiram o ritmo de todos. Hoje (sábado), eu posso atribuir com segurança a falta de ritmo de jogo. Assim como no início do campeonato regional, os questionamentos também foram com as atuações por que a gente não estava tendo o mesmo nível das atuações do melhor momento do ano anterior. E a gente chegou na final do estadual em grande nível. Agora é recuperar ritmo e as atuações vão melhorar, sem dúvida — avaliou o treinador do Inter.

Até o próximo compromisso, o Colorado terá mais uma semana para treinamentos. A rodada seguinte será somente no domingo (20), diante do Ceará, às 11h, mais uma vez no Beira-Rio. Com a vitória por 1 a 0, o clube conseguiu pular quatro posições na tabela, assumindo o 13° lugar, com 14 pontos.

Durante a próxima semana, a intenção é que o elenco possa realizar um amistoso para que recupere a condição de forma mais breve. Além da pausa pelo Mundial de Clubes, outros jogadores estavam um tempo maior sem jogar em função de problemas clínicos.

DM esvaziado

A partida contra o Vitória marcou o retorno de três atletas titulares: o goleiro Rochet, o zagueiro Victor Gabriel e o atacante Carbonero. Além disso, Gabriel Mercado voltou a ser relacionado depois de nove meses de recuperação de uma lesão ligamentar no joelho.

Para o jogo contra o Ceará, também uma projeção de retorno de Bernabei. O lateral sofreu uma lesão muscular de grau III contra o Bahia, ainda em 28 de maio.

Conforme o técnico Roger Machado, Bernabei vem sendo reintegrado gradativamente aos treinos. Conforme a evolução no decorrer desta semana, ele poderá voltar contra o Ceará, no próximo domingo.